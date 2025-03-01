На фронті поліг боєць прикарпатської 102-ї бригади ТРО Андрій Росоловський

1 березня 2025 року, рідні та близькі повідомили про болючу втрату на фронті – загинув 31-річний військовослужбовець Андрій Росоловський з Калущини.

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Про смерть сина у соцмережі написала Наталі Дарійчук, інформують Вікна:

“Немає більше мого Андрійка Синочку! Як так? Ти ж мені обіцяв… Прости, дитино, що не вберегла. Чужих по еваку вивозила, а ось свого не відмолила. Прийми, Господи, ще одного воїна до війська небесного. Прийми його до раю, бо в пеклі він вже був”.

Співчуття приймає і дружина воїна Марія Росоловська.

“Сьогодні сказали, що тебе немає. Я не вірю…”, — йдеться в повідомленні дружини.

Як повідомляли “Вікна”, указом президента України Володимира Зеленського від 5 серпня 2023 року №559/2022 боєць 79 батальйону 102 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ імені полковника Дмитра Вітовського Андрій Росоловський отримав відзнаку “За оборону України”.

Штурмовик на позивний “Грубий” на повномасштабній війні був з самого початку. Казав, що його мотивація знаходиться вдома — це дружина та дитина. Вважав, що ворога треба зупинити тут, тому що потім буде пізно. Разом з ним у батальйоні служив і його брат.

А так молодший сержант Андрій Росоловський пригадував свій перший бій:

“Це було давно, як тільки ми приїхали. Мені тяжко сказати, які відчуття були в мене тоді. Нам казали стріляти — ми стріляли, воювати ми ще не вміли добре. Зараз я б робив все по-іншому, оскільки маю певні знання та досвід”.