Від інструктора до бійця: історія старшого сержанта “Пулі” з прикарпатської бригади “Едельвейс”

Досвідчений військовослужбовець з “десятки”, який пройшов навчання у Німеччині, Франції та спеціалізованих центрах в Україні, сьогодні передає свій унікальний досвід молодим бійцям, що приходять до бригади за програмою “Контракт 18-24“.

Сучасні реалії війни вимагають не лише мужності, але й професійних навичок та постійного самовдосконалення, що яскраво демонструє історія старшого сержанта з позивним “Пуля”, який 10 січня 2024 року приєднався до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” після півроку служби інструктором із базової загальновійськової підготовки в Навчальному центрі “Десна” Сухопутних військ ЗСУ, привізши з собою багатий бойовий досвід та унікальні знання, здобуті під час служби у 53-й окремій механізованій бригаді та на спеціалізованих курсах в Україні й за кордоном.

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41-річний Олександр родом із Кіровоградщини має цивільний досвід роботи в системі МВС та приватному секторі, де обіймав посаду начальника охорони в агрофірмі, а сьогодні захищає Україну заради своєї родини – дружини, доньки та сина, які чекають на нього вдома, прагнучи здобути перемогу та повернутися до мирного життя, для чого постійно вдосконалює свій професійний рівень, проходячи спеціалізовані військові курси.

“Як і кожен інструктор, самовдосконалююся й продовжую навчатися, щоб краще навчати інших,” – ділиться старший сержант “Пуля”, чия освітня траєкторія вражає різноманітністю та ґрунтовністю: у Німеччині він пройшов суміжний курс командира відділення, в Україні навчався використанню дронів у 329-му Навчальному центрі, отримавши сертифікат із вогневої та тактичної підготовки, а у Франції здобув сертифікат з ведення боїв в урбанізованій місцевості.

Спеціалізацією досвідченого військовослужбовця є так званий “урбан” – зачистка будівель, оборона та штурмові дії в міській забудові, завдяки чому він підготував чимало штурмових груп, які згодом успішно виконували бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, зокрема під Авдіївкою та Бахмутом на Донеччині, продовжуючи цю важливу роботу й сьогодні, адаптуючи навчальні програми до сучасних реалій війни.

Фронтова біографія старшого сержанта містить чимало героїчних епізодів, один із яких він описує так:

“Нас семеро прибуло до села, де місцевий повідомив про окупантів, які “здали” наших військовослужбовців. Приблизно 20 пі**арів, що залишилися в ліску біля панського маєтку (сучасної культурної спадщини), ще й ночами ходили по погребах місцевого населення і грабували все, що під руку потрапляло. Рішення було взяти їх живими чи мертвими,” – розповідає військовослужбовець, детально описуючи операцію, під час якої він із побратимами ліквідував частину окупантів, а решта здалася в полон.

Особливу увагу ветеран приділяє атмосфері в бригаді “Едельвейс”, де панує справжнє бойове братерство:

“Війна змінилася, й людей потрібно вчити тому, що справді працює. Ми в бригаді ставимося до новачків, як до побратимів. У нас немає ні колишніх ухилянтів, ні начальників, ні директорів, ні “блатних”, ні старих, ні молодих. Усі рівні. Я пишаюся кожним, хто прийшов у “десятку”!” – підкреслює старший сержант “Пуля”, наголошуючи на унікальній атмосфері з’єднання, що славиться бойовими традиціями, вагомими перемогами, патріотизмом та взаємоповагою.

Саме в ці славетні лави 10-ї гірсько-штурмової бригади сьогодні запрошують на військову службу молодих українців віком від 18 до 24 років за спеціальною програмою “Контракт 18-24”, яка передбачає чіткий термін служби, можливість здобуття реального бойового досвіду, гідну оплату та державну підтримку після завершення контракту, про що можна дізнатися детальніше на спеціальному сайті 18-24.army.gov.ua або безпосередньо у бригаді за телефоном 0504343406.

Важливо відзначити, що 10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” має репутацію підрозділу, який не лише ефективно знищує ворога, але й знає, як зберегти життя своїх бійців навіть під час виконання найскладніших бойових завдань, а також дбає про родини військовослужбовців, шанує пам’ять полеглих, підтримує ветеранів та надає належну духовну опіку, що робить її привабливим місцем служби для молодих патріотів, готових зробити свій внесок у боротьбу за незалежність України.

Програма “Контракт 18-24” відкриває молодим українцям шлях до служби поруч із досвідченими воїнами, такими як старший сержант “Пуля”, які готові ділитися безцінним досвідом та знаннями, здобутими на полі бою та під час спеціалізованого навчання, що є важливим кроком у професійному становленні майбутніх захисників України та формуванні нового покоління українських військових професіоналів, здатних ефективно протистояти ворогу та наближати перемогу.