У неділю Косівщина зустрічатиме скорботний кортеж із тілом молодого героя Михайла Прощука

До рідної домівки на Івано-Франківщині востаннє повертається молодий герой Михайло Прощук із Космача, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Зі смутком повідомляємо про загибель Захисника України Михайла Прощука із с. Космач Космацької територіальної громади. , – йдеться у повідомлені Косівської районної військової адміністрації
Після строкової служби Михайло став учасником АТО. А з початку повномасштабного вторгнення окупанта на українську землю, став на захист Батьківщини, з честю виконував свій військовий обов’язок.
Нагадаємо, що На війні поліг юний захисник з Косівщини Прощук Михайло
Прощання із полеглим воїном відбудеться завтра, 2 березня 2025 року, о 14.00 на майдані Незалежності м. Косова.
Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками.
Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою!