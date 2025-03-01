Бурштинська громада провела в останню путь полеглого захисника Іллю Стрінжу ФОТОРЕПОРТАЖ

У суботу 01 березня, Бурштинська громада зі сльозами на очах та важким серцем провела в останню путь свого захисника Іллю Стрінжу, повідомляє читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Бурштинську міську раду Burshtyn City Council .

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Ілля Стрінжа

У Палаці культури “Прометей” зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади – всі, хто знав Іллю, і ті, хто прийшов віддати шану воїну, який віддав найдорожче – своє життя за Україну. Разом зі священнослужителями громади молилися за упокій його душі, підтримували згорьовану родину, дітей, які втратили батька, йдеться у повідомленні.

Після прощання траурна процесія у супроводі муніципального оркестру вирушила до храму Священномученика Йосафата, де відбувся чин похорону.

Життєвий шлях Героя:

Ілля Стрінжа народився 14 вересня 1980 року в Запоріжжі. У 1997-му переїхав до бабусі в Старий Мартинів та вступив до Бурштинського енергетичного технікуму.

Не закінчивши навчання, був призваний на строкову службу в ЗСУ. Після повернення працював на кузні, згодом – у пожежній частині Бурштинської ТЕС.

Ілля був люблячим батьком. Від першого шлюбу з Наталею народилися троє дітей – Юлія, Володимир та Роман. У другому шлюбі з дружиною Оленою народився син Миколка.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Ілля не вагаючись став на захист України у травні 2022 року. Його позивний був «Червоний». Мужньо виконуючи військовий обов’язок, він загинув 25 лютого 2025 року на Донеччині.