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Сьогодні на Франківщині діятимуть обмеження потужностей для бізнесу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Франківщині діятимуть обмеження потужностей для бізнесу

Автор: Ігор Василик
01/03/2025 13:44
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У суботу, 01 березня, на території Івано-Франківської області діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств та бізнесу.

Час обмежень: з 14:00 години до 20:00 години, повідомляє Правда іф.

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