Сьогодні на Франківщині діятимуть обмеження потужностей для бізнесу

У суботу, 01 березня, на території Івано-Франківської області діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств та бізнесу.
Час обмежень: з 14:00 години до 20:00 години, повідомляє Правда іф.
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Енергетики закликають раціонально використовувати електроенергію та мінімізувати навантаження на мережу.