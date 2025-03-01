“За тих, хто віддав життя”: у центрі Івано-Франківська пройшла акція-нагадування про хвилину мовчання

У суботу 01 березня о 09:00 годині, Івано-Франківськ зупинився на хвилину для того, щоб вшанувати пам’ять загиблих унаслідок російсько-української війни. Детальніше про це — у матеріалі.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Інформатор Івано-Франківськ.

Акція-нагадування про хвилину мовчання відбулася в центрі міста.

Подібні заходи також пройшли ще в тринадцяти українських містах: Києві, Харкові, Полтаві, Дніпрі, Львові, Коростишеві, Рівному, Вінниці, Миргороді, Сокалі, Ужгороді, Луцьку та Сумах.

Акція-нагадування про хвилину мовчання

В Івано-Франківську така акція відбулася вже вчетверте. Вперше її провели 18 січня — у пів року з дня загибелі українського військового та активіста Костянтина Юзвюка.

Акція-нагадування про хвилину мовчання

Костянтин Юзвюк народився 20 жовтня 2000 року, був зоозахисником та волонтером UAnimals, учасником “Будуємо Україну разом” та БФ “Кожна тварина”. Від початку повномасштабного вторгнення Костя евакуйовував тварин з прифронтових територій, а згодом — долучився до ЗСУ. “Він був оператором дронів, командиром відділення у 117-й бригаді”, – розповідають в UAnimals.

Акція-нагадування про хвилину мовчання

Загинув “Стамбул” 18 липня від отриманих травм. Через пів року після втрати героя у 28 українських містах влаштували персоналізовану хвилину мовчання на честь Кості “Стамбула” Юзвюка.

За словами організаторів, такі акції планують проводити й надалі.