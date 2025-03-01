Адміністрація Дональда Трампа хоче зупинити всю підтримку України: що відомо

“Президент Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску”.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових.

Про це повідомляє NYT із посиланням на представника адміністрації Трампа, пише УП.

“Адміністрація Байдена вважала військову допомогу Києву у розмірі 67 мільярдів доларів, яку вона надала Києву, важливою. Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску”, – пишуть у виданні.

Яка допомога може припинитися?

Після п’ятничної суперечки в Овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України, яку надають США, що включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою, на американській військовій базі в Німеччині.

У п’ятницю представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні – включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, – може бути скасована найближчим часом.

Видання зазначає, що згідно з даними Кільського інституту, європейські країни виділили 138 мільярдів доларів на військові дії України в порівнянні з 119 мільярдами доларів військової та гуманітарної допомоги від США.

Чому це важливо

З-поміж іншого від обміну розвідданими залежить оповіщення про повітряну тривогу в разі загрози балістики. Крім того, супутникові знімки США є одним з найважливіших джерел інформації.

Також для української армії є важливим навчання українських військових, зокрема й пілотів.

Нагадаємо, Україна та США не підписали угоду про надра.

Під час зустрічі Трампа та Зеленського між президентами відбулась суперечка за участі віцепрезидента США Венса.

Після цього Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після заяви президента США про те, що президент України «не готовий до миру».