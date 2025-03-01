Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Нагорняка

У п’ятницю 28 лютого, востаннє повернувся до рідного дому полеглий захисник Нагорняк Василь Дмитрович.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Надвірнянської територіальної громади Зіновія Андрійовича
Син. Друг. Воїн…. Справжній, мужній та водночас – добрий і позитивний. Усі, хто був знайомий із Василем згадують лише найкраще. Від початку повномасштабного вторгнення, з 2022 року ставши до лав Збройних Сил України відважно захищав нашу країну, – йдеться у дописі.
Прощання з Героєм відбудеться у суботу, 01 березня 2025 року о 14:00 год, в рідному селі героя Красна.
Висловлюємо щирі співчуття рідними та близьким. Доземний уклін Герою!