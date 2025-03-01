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Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Нагорняка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Василя Нагорняка

Автор: Ігор Василик
01/03/2025 10:14
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У п’ятницю 28 лютого, востаннє повернувся до рідного дому полеглий захисник Нагорняк Василь Дмитрович.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Надвірнянської територіальної громади Зіновія Андрійовича

Син. Друг. Воїн…. Справжній, мужній та водночас – добрий і позитивний. Усі, хто був знайомий із Василем згадують лише найкраще. Від початку повномасштабного вторгнення, з 2022 року ставши до лав Збройних Сил України відважно захищав нашу країну, – йдеться у дописі.

Прощання з Героєм відбудеться у суботу, 01 березня 2025 року о 14:00 год, в рідному селі героя Красна.

Висловлюємо щирі співчуття рідними та близьким. Доземний уклін Герою!