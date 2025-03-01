Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Тараса Андрусишина

У суботу 01 березня, Івано-Франківська громада проведе в останню путь полеглого героя Тараса Андрусишина з села Підлужжя.

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Про це пише Правда.іф з посиланням Вісник Підлужжя

У суботу, 1 березня, о 10:30 годині жителів Підлужжя просять вийти та належним чином зустріти похоронний кортеж з тілом Андрусишина Тараса.

Траурна колона буде рухатися по вул.Шевченка – вул.Семанькова до дому героя.

Чин похорону розпочнеться об 11 годині з дому героя вул.Семанькова.

О 12 годині прощання з загиблим у церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії.