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На фронті загинув 23-річний захисник із села Пилипи Олександр Лесюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

На фронті загинув 23-річний захисник із села Пилипи Олександр Лесюк

Автор: Олег Мамчур
15/06/2025 15:50
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На російсько-українській війні загинув Олександр Лесюк, військовослужбовець 46 аеромобільної бригади, родом із села Пилипи Матеївецької громади.

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Воїн загинув 2 червня, повідомили на сторінці центральної бібліотеки Матеївецької громади.

“З глибоким сумом повідомляємо, що на війні за Україну загинув наш земляк, уродженець с. Пилипи — Олександр Васильович Лесюк 14.04.2002 р.н. Йому було лише 23…”, – йдеться у повідомленні.

Про час та місце зустрічі у громаді повідомлять додатково.