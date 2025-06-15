На фронті загинув 23-річний захисник із села Пилипи Олександр Лесюк

На російсько-українській війні загинув Олександр Лесюк, військовослужбовець 46 аеромобільної бригади, родом із села Пилипи Матеївецької громади.

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Воїн загинув 2 червня, повідомили на сторінці центральної бібліотеки Матеївецької громади.

“З глибоким сумом повідомляємо, що на війні за Україну загинув наш земляк, уродженець с. Пилипи — Олександр Васильович Лесюк 14.04.2002 р.н. Йому було лише 23…”, – йдеться у повідомленні.