Як у Крилосі відбувається фестиваль “Ремісничий двір давнього Галича”. ФОТО

У селі Крилос на Івано-Франківщині 15 червня 2025 року відбувається фестиваль “Ремісничий двір давнього Галича”. Такий захід проводять утретє.

Про це у коментарі Суспільному розповів гендиректор національного заповідника “Давній Галич” Володимир Олійник.

На ньому майстри представляють ремесла, якими займалися в Галичі у княжу добу.

На фестивалі можна також побачити середньовічний ринок, взяти участь у майстер-класах і спробувати страви за старовинними рецептами. Окрім того, захід має і благодійну мету.

З його слів, на фестивалі розгорнули лицарське ристалище, працює ковальська майстерня, проводять майстер-класи гончарі, каменярі, чинбарі.

Також відвідувачам пропонують долучитися до виварювання солі, виготовлення човна-довбанки, гаманців, випалювання кахлю в середньовічній печі, письма стилосами, обробки металу, мелення пшениці в жорнах, лицарського бою та стрільби з лука, середньовічного танцю.

“Фестиваль відбувається в дитинці давнього Галича, де жили й правили князі — в історичній локації західної частини України. Доторкнутися до історії Галича зараз дуже складно. Переважно всі будівлі розвалені, бо минуло багато років, і ми пережили кілька імперій, які були на території України й руйнували нашу культуру і спадщину. А це — нематеріальна культурна спадщина. І через неї ми намагаємося, щоб люди поринули в Середньовіччя, доторкнулися до нашої історії”, — говорить Володимир Олійник.

Більшість ремісників на фестивалі — з Івано-Франківської області, а каменярі приїхали зі Львова та Німеччини.

“На фестивалі можна побачити й ремесла, якими зараз не займаються. Наприклад, виварювання солі. Колись вона була “білим золотом”, а зараз сіль виготовляють у промислових масштабах, і вона є доступною для кожного. Ще в нас випалюють плитки за зразком тих, що були знайдені в Успенському соборі 800 років тому”, — каже гендиректор “Давнього Галича”.

З його слів, під час фестивалю також збирають гроші на дрони для 52 окремого стрілецького батальйону 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.