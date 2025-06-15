У Франківську відкрили оновлений екопростір “RE:space”

На території “Промприладу” в Івано-Франківську 14 червня відкрили оновлений екопростір “RE:space”. Там проводитимуть освітні події на тему екології, майстер-класи, а також прийматимуть сміття для сортування та подальшого перероблення.

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Про це у коментарі Суспільному розповіла керівниця освітнього напряму громадської організації “Нуль відходів” Тамара Кундельська.

Керівниця освітнього напряму громадської організації “Нуль відходів” Тамара Кундельська. Суспільне Івано-Франківськ

З її слів, над оновленням простору працювали майже пів року. Три місяці збирали гроші й упродовж двох — робили ремонт. Для переоблаштування простору доброчинці й екосвідомі бізнеси та організації виділили сумарно 108 тисяч 528 гривень.

В екопросторі “RE:space” проводитимуть майстер-класи. Суспільне Івано-Франківськ

“Загалом ми працюємо з 2021 року. Це був освітній простір з функцією сортувальної станції. Ми проводили освітні події для ознайомлення, яким чином можна проводити сортування. Були залучені як дорослі жителі міста, так й учні та дошкільнята. Зараз ми розширили нашу площу, зробили ремонт, додали можливість проводити лекції з мультимедійним екраном, місцем для майстер-класів. Також створили дитячий куток”, — розповіла Тамара Кундельська.

Сміття збирають у пластикові баки. Суспільне Івано-Франківськ

Керівниця освітнього напряму громадської організації “Нуль відходів” додає, що частину наповнення простору виготовили з переробленого сміття.

“Ми стараємося показати, що вторинна сировина — це передусім ресурс, а не сміття. Тому спробували продемонструвати різні дизайнерські способи її залучення. Один з них — це така дискоканістра. Її ми помили, висушили й обклеїли шматочками дзеркального скла. Ще з однієї каністри зробили ліхтар. Стіл — це дуже старі двері. Встановили їх на міцну платформу, а зверху — пластини, виготовлені з кришечок. Також Віталій Грех з використаного картону створив репродукцію своєї картини із серії “Спокій і хаос”, — каже Тамара Кундельська.

Стіл, виготовлений з вторсировини. Суспільне Івано-Франківськ

В екопросторі приймають 15 видів вторсировини.

“Далі ми передаємо сміття на перероблення. Тобто гарантуємо, що ті відходи, які ви принесли зі собою сюди, не потраплять на сміттєзвалище. В нас є офіційні договори із заготівельниками щодо різних видів сировини, які ми тут приймаємо”, — говорить Тамара Кундельська.

Людмила Угринюк — одна з тих, хто приносить у простір сміття для сортування. Жінка робить це щотижня.

“Це — дуже корисна справа. Все переробляється і менше екології шкодить. В Україні зробили смітник дуже великий. Це сміття роками не перегниває. Кожна європейська країна займається сортуванням. Цього навчають дітей ще зі шкіл та дитсадків”, — каже Людмила Угринюк.

Репродукція картини зі серії “Спокій і хаос” Віталія Греха. Суспільне Івано-Франківськ

Олена Зракова — з Калуша. Вона працює у приватній компанії, що сортує відходи та привозить в екопростір “RE:space”.

“У нас є окремі контейнери для сортування. Ми щороку проводимо екотренінги для наших працівників. Вони сортують сміття вдома, привозять на підприємство, а ми здаємо сюди”, — говорить Олена Зракова.

Також на території простору уже п’ять років функціонує сад “Urban Green Garden”. Тепер його масштабували.

Сад “Urban Green Garden”. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми хочемо залучити якомога більше людей, щоб вони своїм вкладом могли зробити наш сад ще комфортнішим, щоб ми могли тут проводити події впродовж всього літа. Як варіант заходів, хочемо з овочів, які тут виростуть, робити сніданки та запрошувати людей на них перед сортуванням, щоб вони також проводили час з комфортом”, — ділиться Анастасія Чередник, яка займається проєктом “Urban Green Garden”.

Під час відкриття оновленого простору для відвідувачів провели презентацію проєкту міського садівництва “Urban Green Garden”, спільну толоку, а також екскурсію, майстер-клас із виготовлення фестивальних прапорців з переробленого пластику, лекцію про управління відходами у громадах України й кінопоказ.

Зі слів Тамари Кундельської, послуги у просторі “RE:space” для місцевих жителів та комунальних навчальних закладів є безкоштовними. Приватним установам пропонують робити благодійні внески для підтримки ініціативи.