Ще троє випускників з Івано-Франківська склали НМТ на максимальні бали

Ще троє випускників з Івано-Франківська здобули максимальні бали на національному мультипредметному тесті з окремих предметів. Йдеться про випускників Ліцею імені Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради.
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Про це повідомляють на сторінці навчального закладу, пише Фіртка.
Так, Олександр Мельниченко склав на максимальні бали НМТ з української мови та математики.
“Ми щиро вітаємо Сашка з цим подвигом розуму й характеру! Нехай далі буде тільки ще більше перемог, нових горизонтів і звершень!” — йдеться в дописі.
Водночас Ірина Гніздюх набрала 200 балів на мультипредметному тесті з англійської мови.
“Наполеглива підготовка, десятки тестів, максимальне занурення в мову за допомогою відео та книг мовою оригіналу і корисної інформації та лайфхаків від учителя допомогли здійснитись ще одній мрії. Іринко, пишаємося тобою та бажаємо нових перемог!” — привітали ученицю від імені навчального закладу.
А випускниця Юлія Гладка склала НМТ з української мови на найвищий бал.
“Наполегливість у навчанні, любов до рідної мови та високий професіоналізм вчителя Марії Верес стали результатом найвищого балу. І це не просто оцінка — це доказ знань, сили волі та справжнього таланту. Попереду нові вершини та досягнення!” — зазначають на сторінці ліцею.