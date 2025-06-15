Ще троє випускників з Івано-Франківська склали НМТ на максимальні бали

Ще троє випускників з Івано-Франківська здобули максимальні бали на національному мультипредметному тесті з окремих предметів. Йдеться про випускників Ліцею імені Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради.

Про це повідомляють на сторінці навчального закладу, пише Фіртка.

Так, Олександр Мельниченко склав на максимальні бали НМТ з української мови та математики.

“Ми щиро вітаємо Сашка з цим подвигом розуму й характеру! Нехай далі буде тільки ще більше перемог, нових горизонтів і звершень!” — йдеться в дописі.

Водночас Ірина Гніздюх набрала 200 балів на мультипредметному тесті з англійської мови.

“Наполеглива підготовка, десятки тестів, максимальне занурення в мову за допомогою відео та книг мовою оригіналу і корисної інформації та лайфхаків від учителя допомогли здійснитись ще одній мрії. Іринко, пишаємося тобою та бажаємо нових перемог!” — привітали ученицю від імені навчального закладу.

А випускниця Юлія Гладка склала НМТ з української мови на найвищий бал.