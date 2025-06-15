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Івано-Франківська облрада створила установу, яка готуватиме прикарпатців до національного спротиву
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківська облрада створила установу, яка готуватиме прикарпатців до національного спротиву

Автор: Олег Мамчур
15/06/2025 19:00
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На сесії 13 червня депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли рішення утворити комунальну установу «Івано-Франківський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву».

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Центр очолить ветеран, полковник у відставці Віктор Гуш, пише КУРС.

«Метою діяльності Центру є виконання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення готовності громадян України до національного спротиву, сприяння обороноздатності держави та надання обороні України всеохоплюючого характеру», – йдеться у рішенні облради.

Серед основних завдань установи:

  • базова військова підготовка громадян, включаючи навички поводження зі зброєю, тактичну медицину та основи поведінки в умовах бойових дій;
  • формування української національної ідентичності та патріотичної свідомості;
  • військово-патріотичне виховання, популяризація подвигів захисників України;
  • взаємодія з ветеранами, волонтерськими організаціями та інститутами громадянського суспільства;
  • розробка освітніх програм, тренінгів, семінарів для підвищення професійного рівня інструкторів, викладачів, а також використання новітніх технологій для вдосконалення навчального процесу;
  • участь у реалізації державних і регіональних програм у сфері безпеки та оборони.

Керівником “Івано-Франківського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву” облрада призначила ветерана Віктора Гуша з Івано-Франківська.

Віктор Гуш протягом 2015-2019 року брав участь в АТО. Після повномасштабного вторгнення був мобілізований у березні 2022 року – був командиром 77 батальйону 102 бригади.

У липні 2024 року полковник Віктор Гуш був звільнений з військової служби за станом здоров’я. Після демобілізації працював у франківському КП «Комфортний дім».

Контракт з новопризначеним керівником облрада підпише на п’ять років.