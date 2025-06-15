У Калуській громаді проведуть безкоштовну стерилізацію собак і котів

У Калуській громаді проведуть безкоштовну стерилізацію безпритульних і домашніх (безпородних) собак та котів.
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Акцію організовує міжнародна благодійна організація «Чотири лапи».
Скористатися послугою можуть жителі Калуша та населених пунктів громади. Стерилізація відбуватиметься лише за попереднім записом.
Графік роботи мобільної клініки:
- 14–18 липня – Калуш
Запис за телефоном: +38095 096 79 26
- 21 липня – Сівка-Калуська
- 22 липня – Голинь
- 23 липня – Пійло
- 24 липня – Тужилів
- 25 липня – Кропивник
Запис за телефоном: +38 (099) 324 79 73
- 28 липня – Боднарів
- 29 липня – Вістова
- 30 липня – Студінка
- 31 липня – Копанки
- 1 серпня – Мостище
Запис за телефоном: +38 (067) 757 50 27
Лікар, ловець та асистент працюватимуть з 09:00 до 18:00, з перервою на обід. Перед стерилізацією тварин не потрібно годувати.
Організатори також просять мешканців повідомляти про місця, де перебувають нестерилізовані собаки.
За потреби графік може змінюватися. У такому разі про це повідомлять додатково.