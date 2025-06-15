У Калуській громаді проведуть безкоштовну стерилізацію собак і котів

У Калуській громаді проведуть безкоштовну стерилізацію безпритульних і домашніх (безпородних) собак та котів.

Акцію організовує міжнародна благодійна організація «Чотири лапи».

Скористатися послугою можуть жителі Калуша та населених пунктів громади. Стерилізація відбуватиметься лише за попереднім записом.

Графік роботи мобільної клініки:

14–18 липня – Калуш

Запис за телефоном: +38095 096 79 26

21 липня – Сівка-Калуська

22 липня – Голинь

23 липня – Пійло

24 липня – Тужилів

25 липня – Кропивник

Запис за телефоном: +38 (099) 324 79 73

28 липня – Боднарів

29 липня – Вістова

30 липня – Студінка

31 липня – Копанки

1 серпня – Мостище

Запис за телефоном: +38 (067) 757 50 27

Лікар, ловець та асистент працюватимуть з 09:00 до 18:00, з перервою на обід. Перед стерилізацією тварин не потрібно годувати.

Організатори також просять мешканців повідомляти про місця, де перебувають нестерилізовані собаки.

За потреби графік може змінюватися. У такому разі про це повідомлять додатково.