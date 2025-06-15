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У Калуській громаді проведуть безкоштовну стерилізацію собак і котів
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуській громаді проведуть безкоштовну стерилізацію собак і котів

Автор: Олег Мамчур
15/06/2025 20:32
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У Калуській громаді проведуть безкоштовну стерилізацію безпритульних і домашніх (безпородних) собак та котів.

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Акцію організовує міжнародна благодійна організація «Чотири лапи».

Скористатися послугою можуть жителі Калуша та населених пунктів громади. Стерилізація відбуватиметься лише за попереднім записом.

Графік роботи мобільної клініки:

  • 14–18 липня – Калуш

Запис за телефоном: +38095 096 79 26

  • 21 липня – Сівка-Калуська
  • 22 липня – Голинь
  • 23 липня – Пійло
  • 24 липня – Тужилів
  • 25 липня – Кропивник

Запис за телефоном: +38 (099) 324 79 73

  • 28 липня – Боднарів
  • 29 липня – Вістова
  • 30 липня – Студінка
  • 31 липня – Копанки
  • 1 серпня – Мостище

Запис за телефоном: +38 (067) 757 50 27

Лікар, ловець та асистент працюватимуть з 09:00 до 18:00, з перервою на обід. Перед стерилізацією тварин не потрібно годувати.

Організатори також просять мешканців повідомляти про місця, де перебувають нестерилізовані собаки.

За потреби графік може змінюватися. У такому разі про це повідомлять додатково.