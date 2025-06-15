Скільки платять за водопостачання та водовідведення жителі Івано-Франківщини

Жителі 31 громади Івано-Франківської області сплачують за послуги водопостачання та водовідведення за різними тарифами. У Ворохті ціна на воду є найдешевшою, натомість у Снятині — найдорожча. Різниця вартості за один кубічний метр становить майже 56 гривень.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Щоб дізнатися цю інформацію, Суспільне надіслало інформаційні запити у громади Івано-Франківської області.

Де на Івано-Франківщині найбільше платять за воду

Найвищі тарифи на водопостачання та водовідведення для населення з урахуванням податку на додану вартість (далі — ПДВ) у Снятинській громаді. Там за один кубічний метр води місцеві жителі сплачують 61 гривню 50 копійок, а за відведення такого ж об’єму води — 25 гривень.

Окрім Снятинської громади, найвищі тарифи на воду в області встановлені ще у 15 громадах.

Пасічнянська сільська громада — 57 гривень 76 копійок за один кубічний метр (водопостачання), водовідведення у громаді немає. У Пасічнянській сільраді зазначили, що ці послуги громаді надає комунальне підприємство “Надвірнаводоканал”. Городенківська міська громада — 47 гривень 68 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 38 гривень 43 копійки за один кубічний метр (водовідведення). Бурштинська міська громада — 45 гривень за один кубічний метр (водопостачання) та 44 гривні за один кубічний метр (водовідведення). Заболотівська селищна громада — 44 гривні 71 копійка за один кубічний метр (водопостачання) та 34 гривні 23 копійки за один кубічний метр (водовідведення). Нижньовербізька сільська громада — 43 гривні 20 копійок за один кубічний метр (водопостачання), водовідведення немає. Надвірнянська міська громада — 43 гривні 14 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 41 гривня 86 копійок за один кубічний метр (водовідведення). Долинська міська рада — 36 гривень за один кубічний метр (водопостачання) та 10 гривень за один кубічний метр (водовідведення). Болехівська міська громада — 36 гривень за один кубічний метр (водопостачання), водовідведення немає. Ці послуги місцевим жителям надає комунальне підприємство “Водоканал” Долинської міськради. Вигодська селищна громада — 36 гривень за один кубічний метр (водопостачання), водовідведення немає. Ці послуги місцевим жителям також надає комунальне підприємство “Водоканал” Долинської міськради. Поляницька сільська громада — 35 гривень 15 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 49 гривень 35 копійок за один кубічний метр (водовідведення). Гвіздецька селищна громада — 30 гривень 25 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 32 гривні 33 копійки за один кубічний метр (водовідведення). Калуська міська громада — 30 гривень 17 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 45 гривень 35 копійок за один кубічний метр (водовідведення). Отинійська селищна громада — 30 гривень за один кубічний метр (водопостачання) та 10 гривень за такий самий об’єм (водовідведення). Верхнянська сільська громада — 29 гривень 52 копійки за один кубічний метр (водопостачання), водовідведення немає. Галицька міська громада — 28 гривень 80 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 35 гривень 9 копійок за такий самий об’єм (водовідведення).

У яких громадах Івано-Франківської області найвищі тарифи за один кубометр централізованого водопостачання. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Де на Прикарпатті найдешевші тарифи на воду

Найменша вартість на водопостачання та водовідведення для населення — у Ворохтянській громаді. Там за один кубічний метр води місцеві жителі сплачують 5 гривень 79 копійок, а за відведення такого ж об’єму води — 6 гривень 18 копійок.

Окрім Ворохти, найдешевші тарифи на воду в таких громадах:

Косівська міська громада — 12 гривень за один кубічний метр (водопостачання) та 15 гривень за один кубічний метр (водовідведення). Івано-Франківська міська громада — 12 гривень 95 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 15 гривень 29 копійок (водовідведення); Тисменицька міська громада — 12 гривень 95 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 15 гривень 29 копійок за один кубічний метр (водовідведення). Ці послуги місцевим жителям надає комунальне підприємство “Івано-Франківськводоекотехпром”. Перегінська селищна громада — 18 гривень за один кубічний метр (водопостачання) та 20 гривень за один кубічний метр (водовідведення). Верховинська селищна громада — 20 гривень за один кубічний метр (водопостачання) та 3 гривні 90 копійок за один кубічний метр (водовідведення). Делятинська селищна громада — 22 гривні 22 копійки за один кубічний метр (водопостачання), водовідведення немає. Яремчанська міська громада — 23 гривні за один кубічний метр (водопостачання) та 23 гривні за один кубічний метр (водовідведення). Войнилівська селищна громада — 23 гривні за один кубічний метр (водопостачання) та 47 гривень за один кубічний метр (водовідведення). Тлумацька міська громада — 23 гривні 87 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 18 гривень 44 копійки за один кубічний метр (водовідведення). Рогатинська міська громада — 25 гривень за один кубічний метр (водопостачання) та 26 гривень за один кубічний метр (водовідведення). Рожнятівська селищна громада — 25 гривень 20 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 20 гривень 4 копійки за такий самий об’єм (водовідведення). Коломийська міська громада — 25 гривень 36 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 12 гривень 89 копійок за такий самий об’єм (водовідведення). Брошнів-Осадська селищна громада — 26 гривень 96 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 16 гривень 66 копійок за такий самий об’єм (водовідведення). Богородчанська селищна громада — 27 гривень 9 копійок за один кубічний метр (водопостачання) та 29 гривень за такий самий об’єм (водовідведення).

Найменші тарифи на централізоване водопостачання за один кубометр у громадах Івано-Франківської області . Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Чому у Ворохті найнижчий тариф на воду в області

У коментарі Суспільному директор підприємства “Селищне комунальне підприємство” Валерій Никорак розповів, що у Ворохтянській громаді послугами централізованого водопостачання та водовідведення користуються 90 абонентів.

“У нас не водоканал, а невеличке підприємство, яке проводить водозабір. Всі люди, які живуть у центральній частині, отримують воду. У нас така вартість і ми нею керуємося. Ми маємо малі обсяги надання послуг”, — пояснив Валерій Никорак.

За його словами, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення востаннє переглядали у 2017 році. Тоді й встановили ціну, яка є дійсною на червень 2025 року — 5 гривень 79 копійок за один кубометр водопостачання, а також 6 гривень 18 копійок за відведення такого ж об’єму води.

Журналістка Суспільного намагалася зв’язатися з директором комунального підприємства “Водоканал” Снятинської міськради Ігорем Якимцем, однак він не брав слухавку.

Найвищий і найнижчий тарифи на централізоване водопостачання на Івано-Франківщині. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Хто встановлює тарифи на воду

У відповіді на інформаційний запит Суспільного начальниця управління економіки систем життєзабезпебечення Міністерства розвитку громад та територій України Наталія Кравченко пояснила, що тарифи на водопостачання та водовідведення встановлюють:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (лише для ліцензованих підприємств);

органи місцевого самоврядування (для решти), тобто саме вони найчастіше відповідають за ціни на комунальні послуги в громадах.

Начальниця управління комунікацій НКРЕКП Іванна Майстренко уточнила у відповіді на інформаційний запит Суспільного, що в Івано-Франківській області комісія здійснює тарифне регулювання лише щодо комунального підприємства обласного центру — “Івано-Франківськводоекотехпром”.

Найбільші тарифи на відведення одного кубометру води в громадах Івано-Франківської області. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Що входить у тариф на водопостачання та водовідведення

Згідно з порядком формування тарифів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України, комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення мають бути економічно обґрунтованими та повинні відповідати економічним й природно-кліматичним особливостям регіону.

Через різницю у витратних статтях, значення тарифів не може бути однаковим для всіх громад, пояснила начальниця управління комунікацій НКРЕКП Іванна Майстренко.

Зокрема в суму тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення входить:

оплата праці персоналу;

витрати на електроенергію;

закупівля реагентів, пально-мастильних матеріалів;

придбання запасних частин;

податки та інші обов’язкові платежі;

закупівля води в інших суб’єктів господарювання.

За словами керівниці управління комунікацій НКРЕКП Іванни Майстренко, на встановлення тарифів також впливають місцеві особливості надання цих послуг. Зокрема ціна на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення залежить від джерела води, протяжності мереж та їхнього технічного стану. При формуванні тарифів враховують і обсяги надання послуг, а також кількість споживачів.

Чому в різних громадах така велика різниця у вартості комунальних послуг

Зі слів начальниці управління економіки систем життєзабезпебечення Мінрозвитку Наталії Кравченко, тарифи можуть суттєво відрізнятися між громадами через локальні особливості. Вартість також залежить не лише від водоканалу, а й від рішень місцевої влади. Зокрема, чи дотує вона тариф з бюджету. Також має значення період затвердження тарифу — в якихось громадах він переглядався нещодавно, а в якихось — значно раніше.

Найменші тарифи на відведення одного кубометра води у громадах Івано-Франківської області . Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Чи є заборона на підвищення цін на воду під час воєнного стану

В Україні немає мораторію на підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, пояснила Наталія Кравченко. Він стосується лише теплоенергії, газопостачання та подачі гарячої води відповідно до Закону України “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їхнього функціонування” від 29 липня 2022 року.

Водночас, за словами начальниці управління економіки систем життєзабезпебечення Мінрозвитку, існує рекомендація Кабміну не підвищувати тарифи в умовах воєнного стану (вона регулюється постановою № 502) на водопостачання та водовідведення на рівні тих, які застосовувалися на 24 лютого 2022 року.

Утім це — рекомендація. Окрема громада може підвищити ціну, якщо вирішить, а також якщо для цього є економічне обґрунтування.

Чи можна зменшити тарифи на комунальні послуги

Відкоригувати тарифи на комунальні послуги можуть самі підприємства. Ця процедура ґрунтується на фінансових розрахунках постачальника, пояснила начальниця управління комунікацій НКРЕКП Іванна Майстренко. Якщо витрати комунального підприємства зменшуються, то водоканал може подати заяву на корегування тарифу в комісію, яка здійснює за цим нагляд. Вона повинна містити:

оновлені розрахунки тарифу з врахуванням зменшених витрат (зарплата, електроенергію, реагенти, матеріали, податки тощо);

підтвердні матеріали (договори, рахунки-фактури, кошториси тощо);

додаткові пояснення (у разі, якщо НКРЕКП зробить запит на такі документи).

Якщо інформація ліцензіата не відповідає дійсності або її неможливо верифікувати, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, може відхилити заяву водоканалу.

Як звичайний споживач може вплинути на тарифи на воду

За словами начальниці управління економіки систем життєзабезпебечення Мінрозвитку Наталії Кравченко, перш ніж підняти тариф на центральне водопостачання та водовідведення, комунальне підприємство має повідомити споживача про такий намір. Це має бути упродовж п’яти робочих днів від дня подання оновленої вартості послуги до органу, уповноваженого встанолювати тарифи.

Після оголошення про підняття вартості комунальних послуг в абонентів (як у фізичних, так і в юридичних осіб) є від семи до 14 днів, щоб:

написати зауваження;

запропонувати інший тариф;

уточнити, чому відбулося підняття вартості на послугу.

Споживач має отримати відповідь у межах терміну, який комунальне підприємство визначило заздалегідь.