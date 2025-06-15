«Очі війни»: у Франківську відкрили фотовиставку польських фотографів і журналістів. ФОТО

У Центрі польської культури та європейського діалогу відкрили фотовиставку польських фотографів і журналістів, які з 2022 року документують війну в Україні.

На виставці представили 12 фотографій, пише Репортер.

Аліна Чіркова, директорка Центру польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську, каже, журналісти й фотографи документують події з початку повномасштабної війни задля того, щоб світ бачив ці фото й розумів, що відбувається в Україні, яка це трагедія.

Тут є, наприклад, фотографія бабусі, яка не хотіла виїжджати, але потім виїхала в Київську область з корівкою своєю. Згодом повернулася й сказала фотографу: «Ти стій там, бо тут міни. Ти фотографуй, а в мене є міношукач – я буду розміновувати». Тут є фотографія дівчини, коли в піцерію в Краматорську попала ракета. І ми бачимо її очі – вона під завалами, але вона вижила. Це є справжня реальність, це є одиниці, які дозволяють нам глибше розуміти війну, – говорить Аліна Чіркова.

За її словами, фотовиставку вже показали в багатьох країнах. В Україні завдяки Генеральному консульству Республіки Польща у Львові, вона спочатку була у Львові, а тепер – у Франківську. Незабаром виставку відкриють і в Ужгороді.

Виставка важлива й за кордоном, бо вона показує те, чого люди там не бачать. Але я думаю, що вона важлива і для нас. Щоб війна не була сухою статистикою, а все було одним життям, яке безцінне, – говорить Аліна Чіркова.

На заході волонтери центру та гості читали вірші польською та українською мовою.

Генеральний консул Республіки Польща у Львові Марек Радзівон говорить, в Україні працює багато польських журналістів та фотокореспондентів, тож йому здається, що польське суспільство бачить, як виглядає війна.

Ми усвідомили собі, що війна – це не історична подія. Це щось, що відбувається тут і зараз. Українське суспільство дуже добре розуміє це не від 2022 року, а ще від березня 2014, – каже Марек Радзівон. – Цю виставку я знаю ще з Польщі. Вона справила на мене велике враження, тому що тут немає переносних значень. Це дуже реалістичний образ.

Наприкінці заходу волонтери Центру польської культури та європейського діалогу показали фрагмент вистави «У тіні війни».

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, сьогодні мова дипломатії є надзвичайно важливою.

Коли польські журналісти знімають і показують війну в себе, то це набагато дієвіше, ніж це ми самі робимо. Бо більше довіри й уваги. Тому дуже добре, що Генеральне консульство далі продовжує таку роботу. Бо, незважаючи на якісь історичні труднощі та претензії, ми сьогодні повинні далі розвивати стратегічне партнерство з Польщею, – говорить Руслан Марцінків.

На виставці «Очі війни» представили фотографії 9 авторів. Їх можна побачити в Центрі польської культури та європейського діалогу до кінця місяця.