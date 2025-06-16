У Долинській громаді два ліцеї отримали спецавтобуси для підвезення учнів з особливими потребами

Ліцеям Долинської громади передали два спеціалізовані шкільні автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми потребами.

Про це пише Правда з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Транспортні засоби обладнані касетними ліфтами для маломобільних учнів і забезпечать підвезення дітей до Долинського ліцею «Науковий» та Долинського ліцею №7.

У Долинській територіальній громаді інклюзивне навчання організовано у 20 закладах освіти, де функціонують 78 інклюзивних класів для 110 учнів з особливими освітніми потребами. З ними працюють 95 асистентів учителя.

“Забезпечення спеціалізованим транспортом дозволяє гарантувати повноцінну участь дітей в освітньому процесі та сприяє переведенню учнів з індивідуальної форми навчання на інклюзивну”, – каже Онищук.

Загалом в області підвезення дітей з особливими освітніми потребами здійснюють 25 одиниць спеціалізованих «школяриків».