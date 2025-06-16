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Мінус 1170 окупантів — у Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян за добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мінус 1200 військових та два танки — втрати ворога за добу

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 07:50
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За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1200 своїх військових, два танки та 18 артилерійських систем.

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Про це у понеділок, 16 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1005060 (+1200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10939 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7)
  • артилерійських систем ‒ 29208 (+18)
  • РСЗВ ‒ 1418 (0)
  • засоби ППО ‒ 1187 (+1)
  • літаків ‒ 416 (0)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40804 (+95)
  • крилаті ракети ‒ 3346 (+9)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52096 (+79)
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (+1)