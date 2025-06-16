Мінус 1200 військових та два танки — втрати ворога за добу

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1200 своїх військових, два танки та 18 артилерійських систем.

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Про це у понеділок, 16 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно становлять: