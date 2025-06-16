Мінус 1200 військових та два танки — втрати ворога за добу

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1200 своїх військових, два танки та 18 артилерійських систем.
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Про це у понеділок, 16 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1005060 (+1200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10939 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29208 (+18)
- РСЗВ ‒ 1418 (0)
- засоби ППО ‒ 1187 (+1)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40804 (+95)
- крилаті ракети ‒ 3346 (+9)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52096 (+79)
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+1)