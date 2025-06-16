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У Франківську провели акцію на підтримку полонених і зниклих безвісти воїнів. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську провели акцію на підтримку полонених і зниклих безвісти воїнів. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 08:22
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ДІМ РІА
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15 червня в Івано-Франківську на площі перед обласним драмтеатром відбулася акція підтримки полонених і зниклих безвісти військовослужбовців.

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Участь в акції взяли мешканці міста, родини захисників та представники місцевої влади, пише Правда.

«Ми всі єдині, аби підтримати наших полонених та зниклих безвісти захисників», — зазначив Руслан Марцінків, закликавши не замовчувати тему полону і зникнення українських воїнів.

За його словами, такі заходи мають не лише символічне значення, але й практичну мету — нагадати суспільству, Україні та міжнародній спільноті про тисячі військових, які досі залишаються в неволі або вважаються зниклими.

«Дуже важливо привертати увагу України, всього світу до того, що тисячі наших хлопців перебувають сьогодні в полоні чи вважаються зниклими безвісти», — наголосив міський голова.

Марцінків також навів статистику щодо Івано-Франківської громади: наразі понад 200 військовослужбовців з територіальної громади перебувають у полоні, а понад 350 — вважаються зниклими безвісти.

«Тішимось, коли є вісті про те, що з полону повертаються наші франківці. Але зараз понад 200 військових з нашої громади перебувають в полоні. Понад 350 — вважаються зниклими безвісти. Тому ми розуміємо, що такі акції надзвичайно важливі!», — підкреслив Руслан Марцінків.