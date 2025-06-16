Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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16 червня – 90 років від дня народження Нестора Библюка (1935-2022), інженера-технолога, доктора технічних наук, професора Національного лісотехнічного університету України, дійсного члена НТШ, уродженця м. Косова (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.