У Заболотові перекинулось авто, є загиблий і постраждалі. ФОТО

15 червня о 23:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Заболотів Коломийського району.

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До місця виклику негайно було направлено рятувальників, які по прибуттю провели роботи з деблокування загиблої особи з автомобіля та відключення клем акумуляторної батареї з метою запобігання загоряння.

До прибуття рятувальників двоє травмованих осіб було госпіталізовано до лікувального закладу.

Усі обставини даної події встановлюють правоохоронці.