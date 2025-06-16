У Заболотові перекинулось авто, є загиблий і постраждалі. ФОТО

15 червня о 23:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Заболотів Коломийського району.
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До місця виклику негайно було направлено рятувальників, які по прибуттю провели роботи з деблокування загиблої особи з автомобіля та відключення клем акумуляторної батареї з метою запобігання загоряння.
До прибуття рятувальників двоє травмованих осіб було госпіталізовано до лікувального закладу.
Усі обставини даної події встановлюють правоохоронці.