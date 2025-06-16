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У Заболотові перекинулось авто, є загиблий і постраждалі. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Заболотові перекинулось авто, є загиблий і постраждалі. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 08:57
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15 червня о 23:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Заболотів Коломийського району.

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До місця виклику негайно було направлено рятувальників, які по прибуттю провели роботи з деблокування загиблої особи з автомобіля та відключення клем акумуляторної батареї з метою запобігання загоряння.

До прибуття рятувальників двоє травмованих осіб було госпіталізовано до лікувального закладу.

Усі обставини даної події встановлюють правоохоронці.

У Заболотові перекинулось авто, є загиблий і постраждалі. ФОТО