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Погода в Івано-Франківській області на 16 червня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 16 червня

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 09:19
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16 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вдень — 25-27° тепла.
  • По області прогнозують 22-27° тепла.
  • У високогір’ї Карпат — 19-24° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра. В тумані — 600-900 метрів.