Погода в Івано-Франківській області на 16 червня

16 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вдень — 25-27° тепла.
- По області прогнозують 22-27° тепла.
- У високогір’ї Карпат — 19-24° тепла.
Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра. В тумані — 600-900 метрів.