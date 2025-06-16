Погода в Івано-Франківській області на 16 червня

16 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вдень — 25-27° тепла.

По області прогнозують 22-27° тепла.

У високогір’ї Карпат — 19-24° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра. В тумані — 600-900 метрів.