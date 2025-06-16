До рідного дому повертається Герой: у Надвірнянській громаді готуються гідно зустріти Петра Ломпаса

У понеділок, 16 червня 2025 року, додому востаннє повертається захисник України, військовослужбовець Петро Ломпас — Герой, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави.
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Як повідомив голова Пасічнянської громади Андрій Гунда, орієнтовний час руху траурного кортежу з тілом загиблого воїна — з 10:00 години ранку. Колона вирушить з Івано-Франківська через села Тисменичани, Цуцилів, Перерісль, Лісну Тарновицю, Назавизів.
О 10:45 кортеж в’їде в місто Надвірну — через вулиці Шухевича та Мазепи. О 11:00 на площі Шевченка відбудеться момент вшанування пам’яті полеглого Героя — звучатиме остання шана сурм.
Далі траурна процесія проїде вулицями Котляревського, Володимира Великого та Грушевського.
Близько 11:30 кортеж прибуде в село Пнів, а вже о 12:00 — в рідне селище Битків, де по вулиці Шевченка Петра зустрінуть земляки.
Місцева влада закликає мешканців громади вийти на центральні вулиці населених пунктів та вшанувати пам’ять Героя.
“Просимо запалити свічку пам’яті. Гідно зустрічаємо українського Воїна, який мужньо боронив нас із вами”, — наголошує очільник громади.