До рідного дому повертається Герой: у Надвірнянській громаді готуються гідно зустріти Петра Ломпаса

У понеділок, 16 червня 2025 року, додому востаннє повертається захисник України, військовослужбовець Петро Ломпас — Герой, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави.

Як повідомив голова Пасічнянської громади Андрій Гунда, орієнтовний час руху траурного кортежу з тілом загиблого воїна — з 10:00 години ранку. Колона вирушить з Івано-Франківська через села Тисменичани, Цуцилів, Перерісль, Лісну Тарновицю, Назавизів.

О 10:45 кортеж в’їде в місто Надвірну — через вулиці Шухевича та Мазепи. О 11:00 на площі Шевченка відбудеться момент вшанування пам’яті полеглого Героя — звучатиме остання шана сурм.

Далі траурна процесія проїде вулицями Котляревського, Володимира Великого та Грушевського.

Близько 11:30 кортеж прибуде в село Пнів, а вже о 12:00 — в рідне селище Битків, де по вулиці Шевченка Петра зустрінуть земляки.

Місцева влада закликає мешканців громади вийти на центральні вулиці населених пунктів та вшанувати пам’ять Героя.