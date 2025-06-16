У високогір’ї Карпат почала цвісти легендарна «червона рута». ФОТО

У високогір’ї Карпат почав масово квітнути рододендрон східнокарпатський, який у народі називають «червона рута».

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Фото оприлюднив Карпатський біосферний заповідник, співробітники якого днями проводили комплексні дослідження на схилах легендарних гір Петрос і Шешул Чорногірського хребта, що належать до Кевелівського природоохоронного науково-дослідного відділення, повідомляє NTA.

У фотооб’єктив дослідників потрапив розкішний рододендрон східнокарпатський – саме він зараз масово квітне на південних схилах, вкриваючи їх червоним килимом. Саме цей рододендрон у народі називають «червоною рутою».

Рододендрон східнокарпатський – вічнозелений чагарник висотою 10-40 см зі шкірястими, темнозеленими листочками. Росте на лише на високогір’ї (понад 1600 м над рівнем моря). Відтак у Карпатах ним можна помилуватись на Чорногірському хребті, Мармароського масиві, Свидовці (масив Близниці).

Зазвичай починає цвісти наприкінці травня, а пік цвітіння припадає на середину червня, коли подекуди здається, що гірські хребти вкриваються рожево-пурпуровим килимом. Однак цього року початок цвітіння дещо змістився через аномально холодний травень у Карпатах, тож милуватись «червоною рутою» можна буде ще два-три тижні.

Відтак саме тепер сходження на Говерлу, Шпиці, Петрос, Піп Іван Мармароський чи Близниці будуть особливо мальовничими. При цьому не варто забувати, що рослина занесена до Червоної книги, тож рвати букети на згадку заборонено.