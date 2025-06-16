У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП на Коломийщині. ФОТО

Аварія, де загинула пасажирка легковика та травми отримали водійка і пасажирка мала місце 15 червня близько 23:34 в населеному пункті Заболотів.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

На місці аварії поліцейські з’ясували, що 39-річна керманичка «Ford Mondeo», мешканка громади, не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та проявила неуважність. Опісля, допустила з’їзд із проїжджої частини дороги у кювет, де автомобіль перекинувся.

У результаті ДТП 71-річна пасажирка легковика загинула на місці події. Травмованих керманичку та ще одну пасажирку, 1990 року народження, мешканку Коломийщини, доставили до медичного закладу. Водійка твереза.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.