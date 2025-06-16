У Івано-Франківську тривають роботи з доступності 

Сьогодні, під час брифінгу, заступник міського голови Івано-Франківська Тарас Полатайко розповів про проведення робіт з доступності.
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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.іф.
У 2025 році загальна кількість об’єктів, згідно бюджетних призначень – 14. Завершено роботи на 12.
Мова про такі місця:
- Зупинка громадського транспорту на вул. Мазепи, 42.
- Зупинка громадського транспорту на вул. Івана Павла II, 19.
- Зупинка громадського транспорту на вул.Івасюка, 28.
- Тротуар на вул. Тарнавського.
- Відновлення покриття пішохідних доріжок та влаштування елементів доступності біля будинку Паркова 4,8.
- Відновлення покриття тротуару на влаштування понижень на вул. Вовчинецькій, 198.
- Відновлення покриття тротуару та влаштування понижень на вул.Вовчинецькій, 194 Б.
- Влаштування пониження на пішохідних переходах вул. Сахарова, 15-19.
- Влаштування пониження на пішохідних переходах на вул. Незалежності, 40.
- Влаштування пониження на пішохідних переходах на вул. Незалежності 36-36 А.
- Влаштування пониження на пішохідних переходах біля будинків на вул. Мельника 10 та 9б.
- Влаштування пониження на пішохідних переходах біля будинку 11 б на вул. Мельника.
Також розроблені проекти реконструкції тротуару на вул. Галицькій (біля Барбарису), влаштування доступного та безпечного з’їзду з шляхопроводу на вул. Незалежності та влаштування доступного виходу на міське озеро з боку вул. Ленкавського