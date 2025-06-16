У Івано-Франківську тривають роботи з доступності 

Сьогодні, під час брифінгу, заступник міського голови Івано-Франківська Тарас Полатайко розповів про проведення робіт з доступності.

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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.іф.

У 2025 році загальна кількість об’єктів, згідно бюджетних призначень – 14. Завершено роботи на 12.

Мова про такі місця:

Зупинка громадського транспорту на вул. Мазепи, 42.

Зупинка громадського транспорту на вул. Івана Павла II, 19.

Зупинка громадського транспорту на вул.Івасюка, 28.

Тротуар на вул. Тарнавського.

Відновлення покриття пішохідних доріжок та влаштування елементів доступності біля будинку Паркова 4,8.

Відновлення покриття тротуару на влаштування понижень на вул. Вовчинецькій, 198.

Відновлення покриття тротуару та влаштування понижень на вул.Вовчинецькій, 194 Б.

Влаштування пониження на пішохідних переходах вул. Сахарова, 15-19.

Влаштування пониження на пішохідних переходах на вул. Незалежності, 40.

Влаштування пониження на пішохідних переходах на вул. Незалежності 36-36 А.

Влаштування пониження на пішохідних переходах біля будинків на вул. Мельника 10 та 9б.

Влаштування пониження на пішохідних переходах біля будинку 11 б на вул. Мельника.

Також розроблені проекти реконструкції тротуару на вул. Галицькій (біля Барбарису), влаштування доступного та безпечного з’їзду з шляхопроводу на вул. Незалежності та влаштування доступного виходу на міське озеро з боку вул. Ленкавського