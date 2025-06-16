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У Івано-Франківську тривають роботи з доступності 
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську тривають роботи з доступності 

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 11:24
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Сьогодні, під час брифінгу, заступник міського голови Івано-Франківська Тарас Полатайко розповів про проведення робіт з доступності.

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Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда.іф.

У 2025 році загальна кількість об’єктів, згідно бюджетних призначень – 14. Завершено роботи на 12.

Мова про такі місця:

  • Зупинка громадського транспорту на вул. Мазепи, 42.
  • Зупинка громадського транспорту на вул. Івана Павла II, 19.
  • Зупинка громадського транспорту на вул.Івасюка, 28.
  • Тротуар на вул. Тарнавського.
  • Відновлення покриття пішохідних доріжок та влаштування елементів доступності біля будинку Паркова 4,8.
  • Відновлення покриття тротуару на влаштування понижень на вул. Вовчинецькій, 198.
  • Відновлення покриття тротуару та влаштування понижень на вул.Вовчинецькій, 194 Б.
  • Влаштування пониження на пішохідних переходах вул. Сахарова, 15-19.
  • Влаштування пониження на пішохідних переходах на вул. Незалежності, 40.
  • Влаштування пониження на пішохідних переходах на вул. Незалежності 36-36 А.
  • Влаштування пониження на пішохідних переходах біля будинків на вул. Мельника 10 та 9б.
  • Влаштування пониження на пішохідних переходах біля будинку 11 б на вул. Мельника.

Також розроблені проекти реконструкції тротуару на вул. Галицькій (біля Барбарису), влаштування доступного та безпечного з’їзду з шляхопроводу на вул. Незалежності та влаштування доступного виходу на міське озеро з боку вул. Ленкавського