Як у Франківську підтримують ветеранів

Під час сьогоднішнього брифінгу заступник міського голови, начальник Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук розповів про ініціативи Івано-Франківської громади задля підтримки ветеранів.

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Про це своїх читачів інформує Правда.іф.

За його словами, станом на 20 травня 2025 року відомо про:

1518 поранених Захисників/Захисниць України;

32 поранених учасників АТО/ООС;

1069 осіб з інвалідністю внаслідок війни;

553 загиблих Захисників/Захисниць України;

28 померлих військовослужбовців;

62 загиблих/померлих учасників АТО/ООС;

217 зниклих безвісти Захисників;

1 зниклого безвісти учасника АТО/ООС.

“Міською радою було утворено Управління у справах УБД, сімей загиблих та внутрішньо переміщених осіб. Запроваджено роботу “Єдиного вікна” у ЦНАПі на вул. Незалежності. Також утворено Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Існують ветеранські простори, працює освітній хаб для перекваліфікації та здобуття нових професій. Ми розвиваємо спорт для ветеранів, прийняли положення про стипендію міської ради кращим спортсменам. З 2024 року запроваджена одноразова матеріальна допомога для відновлення і реабілітації”, – каже Юрій Гапончук.

Окрім того, у Івано-Франківську військовим без статусу УБД, які беруть безпосередню участь у бойових діях, надається одноразова допомога на оплату житлово-комунальних послуг.

У зв’язку із народженням дитини у військовослужбовців, що беруть безпосередню участь у бойових діях, надається допомога в розмірі 50 тис.грн.

Виділяють одноразову матеріальну допомогу для виготовлення та встановлення надмогильного пам’ятника.