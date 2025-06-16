На озері в Калуші ледь не втопився чоловік

Військовий, який раніше отримав на війні контузію та інші травми, зняв протез та стрибнув у водойму. Пригода сталася в Калуші на Івано-Франківщині.

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16 червня на нараді у міськвиконкомі директорка міського парку культури і відпочинку імені Івана Франка Анастасія Мармуш розповіла про інцидент, який трапився напередодні, інформують Вікна.

Військовий, який раніше на війні отримав контузію та інші травми, прийшов до озера, на березі зняв протез та стрибнув у водойму. Він доплив до середини озера і почав тонути. На місце події викликали швидку допомогу і рятувальників, які врятували чоловіка.

Анастасія Мармуш вважає за доцільне, щоб у парк частіше приходили муніципальні інспектори, адже у сонячну погоду тут збирається багато людей та можливі різні інциденти.

Озеро у Калуському парку у цьому літньому сезоні є єдиним офіційно визначеним місцем відпочинку на воді на території Калуської громади. Щоправда, призначене воно не для купання, а для катання на човнах і катамаранах.