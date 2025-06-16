В Івано-Франківській області зросла кількість хворих на цукровий діабет

У 2024 році на Івано-Франківщині виявлено 269 нових випадків цукрового діабету, що більше, ніж у 2023 році. Серед хворих – 57 дітей, які потребують довічної інсулінотерапії.

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Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОВА Олександра Бойчук під час сесії обласної ради 13 червня, передає Суспільне.

За словами Олександри Бойчук, наразі на Прикарпатті на цукровий діабет хворіють близько 60 тисяч людей, серед яких 549 дітей з інсулінозалежною формою.

В області працюють 63 лікарі-ендокринологи, з яких восьмеро — дитячі.

Хворі на цукровий діабет першого типу забезпечуються інсуліном та засобами самоконтролю (глюкометри, тест-смужки) у межах урядової програми “Доступні ліки”. Для пацієнтів із другим типом діабету надаються цукрознижувальні препарати та аналоги інсуліну.

За статистикою, в Україні цукровий діабет діагностовано у близько 1,2 млн осіб, з яких 90% мають другий тип захворювання.

Як знизити ризик захворювання:

Регулярна фізична активність

Здорове та збалансоване харчування

Контроль ваги

Відмова від куріння та алкоголю

Своєчасне звернення до лікаря

Управління стресом

Регулярна перевірка рівня глюкози в крові

Лікарі наголошують: діабет — не вирок. За умови вчасного лікування та правильного способу життя пацієнти можуть жити довго та активно.