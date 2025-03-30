На фронті загинув прикарпатець Анатолій Дворецький

Скорботна звістка надійшла до Бурштинської міської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку територіальної громади.

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Загинув у бою

Кожен день боротьби за Україну приносить біль і втрати, і сьогодні наша громада знову отримала сумну звістку… 29 березня 2025 року, виконуючи свій військовий обов’язок у бою на Донеччині, загинув наш захисник Анатолій Дворецький. Вірний присязі, відданий Україні, він до останнього подиху боронив рідну землю, йдеться у повідомлені.

Анатолій народився 21 січня 1987 року. Служив оператором безпілотників у складі військової частини. Його життя було сповнене мужності, незламності та віри в незалежність України. Його подвиг залишиться в наших серцях назавжди.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, друзям і побратимам Анатолія. Разом із вами схиляємо голови у скорботі та молимося за упокій його душі. Вічна пам’ять і шана Герою, який віддав життя за нашу свободу.

Про дату прибуття Героя на щиті, прощання та чин похорону повідомимо додатково.