Бельгійський граф подарував реанімобіль для франківської лікарні ВІДЕО

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала надзвичайно важливе поповнення свого автопарку – сучасний реанімобіль для транспортування важкохворих пацієнтів.

Спецавтомобіль придбав бельгійський благодійник за ініціативи прикарпатського волонтера, що значно розширить можливості медзакладу у порятунку життів, інформує ОТБ Галичина.

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Для Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні настала визначна подія — медзаклад отримав сучасний реанімобіль, який стане незамінним у транспортуванні пацієнтів у критичному стані. Унікальність цієї події полягає в тому, що автомобіль було придбано завдяки міжнародній співпраці українських волонтерів та бельгійського благодійника.

Ініціатором передачі спецавтомобіля став прикарпатський волонтер Василь Швед, а безпосереднє фінансування здійснив бельгійський граф Рено Декершован. Така співпраця є чудовим прикладом міжнародної солідарності в складний для України час.

“Це дуже прекрасна машина, це є реанімобіль, який на сьогоднішній день є просто життєво необхідний мабуть що для кожної медичної структури, тим більше для нашої центральної клінічної лікарні, тому що наш автомобільний парк трошки зношується”, — зазначають працівники лікарні, підкреслюючи важливість такого придбання.

Особливу цінність новий реанімобіль має з огляду на те, що він є єдиним транспортним засобом такого класу в цьому медичному закладі. Автомобіль обладнаний усім необхідним для невідкладної допомоги пацієнтам, які перебувають у критичному стані, та здатний здійснювати транспортування на далекі відстані, що надзвичайно важливо в умовах великої території обслуговування.

Представники лікарні висловлюють щиру вдячність усім причетним до цього важливого придбання:

“Я щиро вдячний нашим, ну, своєму знайомому, своєму товаришу і фонду Василя Шведа, тому що ці люди все ж таки дальше працюють в такий важкий час, купили цей автомобіль, який вже буде скоро виконувати своє завдання”.

Сам волонтер скромно відзначає:

“Це не так моя заслуга, як мого друга з Бельгії, це велика людина, його звати Рено Декершован, який дуже активно помагає армії в цей тяжкий час”.

Вражає позиція бельгійського благодійника щодо подій в Україні. За словами волонтера, граф Декершован розглядає війну в Україні не як локальний конфлікт, а як загрозу для всієї Європи:

“Він каже, що це не війна України, а що це війна Європи, і він тому дуже активну участь бере в підтримці Збройних Сил України, бо він розуміє, якщо ми вистоїмо, то значить дальше не піде війна”.

Новий реанімобіль найближчим часом розпочне виконання своїх функцій, допомагаючи рятувати життя пацієнтів та забезпечуючи вчасну і якісну медичну допомогу жителям Івано-Франківська та околиць. Ця подія ще раз підтверджує важливість міжнародної співпраці та підтримки України у всіх сферах, особливо в галузі охорони здоров’я.