На Франківщині попрощалися із полеглим героєм Ігорем Макаром ФОТОРЕПОРТАЖ

У суботу 29 березня, Більшівцівська територіальна громада провела в останню путь полеглого героя Ігоря Макара 1998 року народження, котрий проживав у селі Нараївка цієї громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Похорон із вйськовими почестями

Полеглий герой Ігор Макар загинув 24 березня 2025 року під час виконання бойового завдання віддав своє життя за Україну, боронячи її свободу, незалежність та територіальну цілісність.

Сьогодні Більшівцівська громада проводжала Героя в останню путь. Сотні людей – рідні, друзі, побратими, односельці – прийшли віддати шану захиснику, який відзначався відвагою, мужністю та вірністю присязі до останнього подиху. Ми завжди будемо пам’ятати його відвагу та жертовність. Герої не вмирають — вони живуть в наших серцях, у наших думках, у пам’яті кожного з нас. Щирі співчуття родині та близьким Ігоря, йдеться в дописі на офіційній сторінці Більшівцівської громади.

Вічна слава і пам’ять нашому герою!