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На Франківщині помітили ведмедя, який долав гірську річку
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині помітили ведмедя, який долав гірську річку ВІДЕО

Автор: Ігор Василик
30/03/2025 16:22
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Доволі теплий березень призвів до того, що в Карпатах ведмеді почали досить швидко прокидатися після зимової сплячки, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на місцеві телеграм-пабліки.

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Клишоногого помітили на Верховинщині

Днями бурий карпатський вуйко потрапив у об’єктив місцевого жителя, коли він долав стрімкий весняний Чорний Черемош, перед тим перебігши автомобільну дорогу. Стрімка весняна річка геть не стала на заваді найбільшому хижакові українських Карпат, ведмідь заввиграшки подолав швидку гірську річку і менше як за одну хвилину опинився на її протилежному березі.

Тому місцевим мешканцям і туристам слід у цей час бути особливо обережними, щоб не потрапити до лап голодного хижака.

Головне фото ілюстративне