В ІФНТУНГ планують запровадити посаду студентського амбасадора омбудсмана

У Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу планують створити посаду студентського амбасадора омбудсмана, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на пресслужбу університету.

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Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий наголосив, що ІФНТУНГ стане першим університетом в регіоні, де буде впроваджено таку посаду.

До основних обов’язків студентського амбасадора належатиме:

розв’язання конфліктів між студентами, викладачами та адміністрацією;

захист прав студентів;

розгляд скарг та звернень;

надання консультацій та рекомендацій;

взаємодія з органами влади та правозахисними організаціями.

Керівництво університету та представник омбудсмена домовилися про співпрацю. Сторони розробляють необхідні документи, щоб студентський амбасадор міг якнайшвидше розпочати свою роботу.

«Для новоспечених амбасадорів, – запевнив Вербовий, – ми будемо проводити навчання й тренінги, надавати постійну підтримку у їхній діяльності».