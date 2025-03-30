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На Прикарпатті продовжують відловлювати паліїв трави
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті продовжують відловлювати паліїв трави

Автор: Ігор Василик
30/03/2025 17:42
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ДІМ РІА
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За минулу добу рятувальники Івано-Фракнівщини загасили 25 пожеж, з них 20 – пожеж в природних екосистемах, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на обласне управління ДСНС.

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Також надзвичайники загасили лісову пожежу яка трапилась на території Букачівського лісництва – горіла хвойна лісова підстилка на площі 800 м кв.

За минулу добу 4 паліїв сухої рослинності притягнули до адміністративної відповідальності, з початку року – 122.

Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати суху траву.