На Прикарпатті продовжують відловлювати паліїв трави

За минулу добу рятувальники Івано-Фракнівщини загасили 25 пожеж, з них 20 – пожеж в природних екосистемах, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на обласне управління ДСНС.

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Також надзвичайники загасили лісову пожежу яка трапилась на території Букачівського лісництва – горіла хвойна лісова підстилка на площі 800 м кв.

За минулу добу 4 паліїв сухої рослинності притягнули до адміністративної відповідальності, з початку року – 122.

Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати суху траву.