На фронті загинув прикарпатець Святослав Тимчук

Про сумну звістку для Франківщини повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Назарій Іванів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Гірка звістка прийшла в Брошнів-Осаду

З глибоким сумом повідомляємо про те, що військовослужбовець Тимчук Святослав Володимирович, житель селища Брошнів-Осада, 1992 р.н, солдат резерву рядового складу 2 роти В/ч А 7019 після погіршення стану здоровʼя 29.04.2025 року помер у Рівненській центральній міській лікарні.

Тіло Воїна у рідному селищі зустрічаємо у четвер 10 травня, похорон відбудеться 02 травня, в пʼятницю.

Хай спочиває з Богом