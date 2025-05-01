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На фронті загинув прикарпатець Святослав Тимчук
Диван на коліщатках в темній вітальні

На фронті загинув прикарпатець Святослав Тимчук

Автор: Ігор Василик
01/05/2025 08:08
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Про сумну звістку для Франківщини повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Назарій Іванів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Гірка звістка прийшла в Брошнів-Осаду

З глибоким сумом повідомляємо про те, що військовослужбовець Тимчук Святослав Володимирович, житель селища Брошнів-Осада, 1992 р.н, солдат резерву рядового складу 2 роти В/ч А 7019 після погіршення стану здоровʼя 29.04.2025 року помер у Рівненській центральній міській лікарні.

Тіло Воїна у рідному селищі зустрічаємо у четвер 10 травня, похорон відбудеться 02 травня, в пʼятницю.

Хай спочиває з Богом