Сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Ярослава Комара

У четвер 01 травня Калуська міська громада зустріне скорботний кортеж із тілом полеглого головного сержанта Ярослава Комара, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Андрія Найду.
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У четвер, 01 травня, о 15:00 годині – виїзд траурної колони з тілом полеглого Героя Ярослава Комара від Калуської ЦРЛ маршрутом:
- вул. Івано-Франківська;
- вул. Бандери;
- вул. Грушевського;
- вул. Долинська;
- с. Пійло;
- с. Голинь;
- вул. 600-річчя Голиня;
- вул. Церковна.
О 16:00 годині – парастас в голинській церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ.
Пізніше тіло полеглого нашого Захисника везтимуть до рідної хати за адресою: с. Голинь, вул. Бережницького, 27.
Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 2 травня, о 13:00 від рідної домівки Героя.
Відправа в церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ с. Голинь.
Поховають Героя Ярослава Комара на кладовищі рідного села.
Вічна пам’ять та слава Герою України!