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Сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Ярослава Комара
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Ярослава Комара

Автор: Ігор Василик
01/05/2025 08:29
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У четвер 01 травня Калуська міська громада зустріне скорботний кортеж із тілом полеглого головного сержанта Ярослава Комара, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Андрія Найду.

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У четвер, 01 травня, о 15:00 годині – виїзд траурної колони з тілом полеглого Героя Ярослава Комара від Калуської ЦРЛ маршрутом:

  • вул. Івано-Франківська;
  • вул. Бандери;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Долинська;
  • с. Пійло;
  • с. Голинь;
  • вул. 600-річчя Голиня;
  • вул. Церковна.

О 16:00 годині – парастас в голинській церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ.

Пізніше тіло полеглого нашого Захисника везтимуть до рідної хати за адресою: с. Голинь, вул. Бережницького, 27.

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 2 травня, о 13:00 від рідної домівки Героя.

Відправа в церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ с. Голинь.

Поховають Героя Ярослава Комара на кладовищі рідного села.

Вічна пам’ять та слава Герою України!