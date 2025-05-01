Сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Ярослава Комара

У четвер 01 травня Калуська міська громада зустріне скорботний кортеж із тілом полеглого головного сержанта Ярослава Комара, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Андрія Найду.

У четвер, 01 травня, о 15:00 годині – виїзд траурної колони з тілом полеглого Героя Ярослава Комара від Калуської ЦРЛ маршрутом:

вул. Івано-Франківська;

вул. Бандери;

вул. Грушевського;

вул. Долинська;

с. Пійло;

с. Голинь;

вул. 600-річчя Голиня;

вул. Церковна.

О 16:00 годині – парастас в голинській церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ.

Пізніше тіло полеглого нашого Захисника везтимуть до рідної хати за адресою: с. Голинь, вул. Бережницького, 27.

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 2 травня, о 13:00 від рідної домівки Героя.

Відправа в церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ с. Голинь.

Поховають Героя Ярослава Комара на кладовищі рідного села.

Вічна пам’ять та слава Герою України!