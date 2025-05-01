В Коршівській громаді оголосили Дні жалоби за полеглим героєм Василем Бойчуком

Коршівська громада вшановує пам’ять загиблого на передовій прикарпатського героя Василя Бойчука, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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На виконання розпорядження заступника сільського голови номер 55 від 29.04.2025р, керуючись ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» у зв’язку з загибеллю Бойчука Василя Андрійовича 1990 р.н. жителя села Черемхів під час бойових дій військової агресії російської федерації проти України: