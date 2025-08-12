ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На фронті загинув Василь Ватаманюк із села Старі Кути
Автор: Олег Мамчур
12/08/2025 16:43
Стало відомо про загибель Захисника України Василя Ватаманюка з села Старі Кути Кутської територіальної громади.

Про це Правді повідомили у Косівській РДА.

Військовослужбовець Збройних Сил України загинув 11 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Новоандріївки Пологівського району Запорізької області.

Дату та час зустрічі полеглого оборонця України повідомимо додатково.

