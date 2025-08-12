В Коломиї 13–14 серпня передбачається тимчасове припинення водопостачання

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі з 20:00 13 серпня 2025 року до 18:00 14 серпня 2025 року.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Коломийську міську раду
Припинення водопостачання передбачається за такими адресами:
- вул. Довга – 9
- вул. Едельвейсів – 37а, 39б, 42, 91
- вул. Кам’янецька – 1, 23
- вул. Капустинського – 11
- вул. Леонтовича – 2, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12, 12а, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 32
- вул. Моцарта – 83, 85
- вул. Об’їзна – 2
- вул. Сарма-Соколовського – 36
- вул. Теліги – 7а, 7б, 8
- вул. Ткачука – 2, 6, 16
- вул. Ніньовського – 21, 23, 55
- вул. Вахнянина – 2, 7
Після відновлення водопостачання необхідно пропустити воду через систему зливних бачків та не вживати її в сирому вигляді до повного освітлення.
Для детальної інформації звертайтеся до диспетчерської служби за телефоном: 098 981 15 48.