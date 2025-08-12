В Коломиї 13–14 серпня передбачається тимчасове припинення водопостачання

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі з 20:00 13 серпня 2025 року до 18:00 14 серпня 2025 року.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Коломийську міську раду

Припинення водопостачання передбачається за такими адресами:

вул. Довга – 9

вул. Едельвейсів – 37а, 39б, 42, 91

вул. Кам’янецька – 1, 23

вул. Капустинського – 11

вул. Леонтовича – 2, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12, 12а, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 32

вул. Моцарта – 83, 85

вул. Об’їзна – 2

вул. Сарма-Соколовського – 36

вул. Теліги – 7а, 7б, 8

вул. Ткачука – 2, 6, 16

вул. Ніньовського – 21, 23, 55

вул. Вахнянина – 2, 7

Після відновлення водопостачання необхідно пропустити воду через систему зливних бачків та не вживати її в сирому вигляді до повного освітлення.

Для детальної інформації звертайтеся до диспетчерської служби за телефоном: 098 981 15 48.