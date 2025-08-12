В Богородчанах автомобіль зіткнувся з мотоциклом. ФОТО

Вчора, 11 серпня, в Богородчанах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Dacia Logan» та мотоцикла «Honda CB-500».
Поліцейські з’ясували, що водій легковика, 38-річний місцевий житель, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався в попутному напрямку. Відтак відбулося зіткнення.
У результаті постраждав 29-річний пасажир мотоцикла. Його доставили до лікарні. Керманичі тверезі.