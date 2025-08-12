ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Богородчанах автомобіль зіткнувся з мотоциклом. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Богородчанах автомобіль зіткнувся з мотоциклом. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/08/2025 17:14
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Вчора, 11 серпня, в Богородчанах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Dacia Logan» та мотоцикла «Honda CB-500».

Поліцейські з’ясували, що водій легковика, 38-річний місцевий житель, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався в попутному напрямку. Відтак відбулося зіткнення.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

У результаті постраждав 29-річний пасажир мотоцикла. Його доставили до лікарні. Керманичі тверезі.