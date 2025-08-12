У Калуші проведуть в останню дорогу воїна Андрія Черковського

Завтра, 13 серпня, Калуська громада зустрічатиме загиблого Героя – 32-річного лейтенанта Андрія Черковського.
Про це повідомили в Калуські громаді.
У середу, 13 серпня, о 10:00 — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:
- – вул. Івано-Франківська;
- – вул. Бандери;
- – вул. Грушевського;
- – вул. Козоріса, 37;
- – вул. Львівська;
- – вул. Долинська;
- – вул. Грушевського;
- – вул. Винниченка;
- – пр-т Лесі Українки;
- – б-р Незалежності;
- – вул. Європейська;
- – ПК «Мінерал».
Початок парастасу — о 10:45.
Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 13 серпня, о 13:30 від ПК «Мінерал».
Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ. Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.