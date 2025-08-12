ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Калуші проведуть в останню дорогу воїна Андрія Черковського
Автор: Олег Мамчур
12/08/2025 17:34
Завтра, 13 серпня, Калуська громада зустрічатиме загиблого Героя – 32-річного лейтенанта Андрія Черковського.

Про це повідомили в Калуські громаді.

У середу, 13 серпня, о 10:00 — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

  • – вул. Івано-Франківська;
  • – вул. Бандери;
  • – вул. Грушевського;
  • – вул. Козоріса, 37;
  • – вул. Львівська;
  • – вул. Долинська;
  • – вул. Грушевського;
  • – вул. Винниченка;
  • – пр-т Лесі Українки;
  • – б-р Незалежності;
  • – вул. Європейська;
  • – ПК «Мінерал».

Початок парастасу — о 10:45.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 13 серпня, о 13:30 від ПК «Мінерал».

Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ. Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.