У Калуші проведуть в останню дорогу воїна Андрія Черковського

Завтра, 13 серпня, Калуська громада зустрічатиме загиблого Героя – 32-річного лейтенанта Андрія Черковського.

Про це повідомили в Калуські громаді.

У середу, 13 серпня, о 10:00 — виїзд траурної колони з тілом полеглого Воїна від Калуської ЦРЛ маршрутом:

– вул. Івано-Франківська;

– вул. Бандери;

– вул. Грушевського;

– вул. Козоріса, 37;

– вул. Львівська;

– вул. Долинська;

– вул. Грушевського;

– вул. Винниченка;

– пр-т Лесі Українки;

– б-р Незалежності;

– вул. Європейська;

– ПК «Мінерал».

Початок парастасу — о 10:45.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 13 серпня, о 13:30 від ПК «Мінерал».

Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ. Поховають полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.