На фронті загинув воїн з Івано-Франківщини Чемеринський Андрій

Сумна звістка сколихнула Переріслянську громаді Надвірнянського району Івано-Франківської області. Загинув на війні Чемеринський Андрій, уродженець села Цуцилів (15.07.1989р.н.)
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Пише Правда.іф з посиланням на Старосту села Цуцилів
11 квітня внаслідок мінно-вибухової травми, під час виконання бойового завдання загинув стрілець 1стрілецького відділення, 3 стрілецького взводу, 3 стрілецької роти.
Про прибуття загиблого та чин похорону повідомлять додатково.