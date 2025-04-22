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На фронті загинув воїн з Івано-Франківщини Чемеринський Андрій

Автор: Оксана Марушкевич
22/04/2025 17:30
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Сумна звістка сколихнула Переріслянську громаді Надвірнянського району Івано-Франківської області. Загинув на війні Чемеринський Андрій, уродженець села Цуцилів (15.07.1989р.н.)

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Пише Правда.іф з посиланням на Старосту села Цуцилів

11 квітня внаслідок мінно-вибухової травми, під час виконання бойового завдання загинув стрілець 1стрілецького відділення, 3 стрілецького взводу, 3 стрілецької роти.

Про прибуття загиблого та чин похорону повідомлять додатково.