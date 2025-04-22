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Франківські медики чотири тижні боролися за життя пацієнта 
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські медики чотири тижні боролися за життя пацієнта. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 17:50
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У Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська врятували 69-річного чоловіка з Богородчанщини, який надійшов у важкому стані. Його доставили без свідомості, у супроводі реаніматологів, з пульсом 35 ударів на хвилину та фракцією серця – 25.

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Про це пише “Галка” з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”.

Пацієнт мав надмірну вагу – понад 200 кілограмів, що ускладнило транспортування, діагностику та лікування. Протягом чотирьох тижнів медики ЦМКЛ щодня боролися за його життя. Наразі чоловік виписаний додому.

Медичний персонал надає допомогу пацієнту в лікарні.

“Цей випадок – виняток з правил і певною мірою диво. Ми відразу ж підключили його до апарату штучної вентиляції легень. Інтубація та екстубація були дуже складним процесом. Шансів на життя майже не було, враховуючи всю сукупність обставин та критичний стан пацієнта. У чоловіка є могутній ангел-охоронець”, – говорить завідувачка Внемид Іванна Дидик.

Рідні пацієнта кажуть, що він тривалий час хворів, а в останні місяці стан значно погіршився. Йому було важко рухатись, пульс знижувався до критичних показників. 