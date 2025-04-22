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Названо офіційну причину смерті Папи Римського
Диван на коліщатках в темній вітальні

Названо офіційну причину смерті Папи Римського

Автор: Олег Мамчур
22/04/2025 18:22
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Папа Римський Франциск, як встановив головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі, зазнав інсульту, який призвів до коми та серцевої недостатності.

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Про це йдеться в офіційній заяві Святого Престолу, з якою ознайомилась “Європейська правда“.

Здоровʼя понтифіка було підірване хронічними захворюваннями: гострою дихальною недостатністю після перенесеної пневмонії, артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом.

Смерть Франциска настала о 7:35 ранку в його помешканні у Ватикані, ідеться у висновку судово-медичної експертизи.

Італійські ЗМІ раніше теж писали, що причиною смерті понтифіка міг стати інсульт.