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Закута людина за ґратами
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті взяли під варту чоловіка, який підпалив будинок власної матері

Автор: Оксана Марушкевич
22/04/2025 18:55
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За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному жителю Городенківської територіальної громади за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу ( ч. 2 ст. 194 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідством встановлено, що підозрюваний підпалив побутові речі в будинку своєї матері. Внаслідок пожежі пошкоджено кімнату та коридор будинку. Приміщення стали непридатними за цільовим призначенням.

За вказане правопорушення чоловіку загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.