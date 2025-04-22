На Прикарпатті взяли під варту чоловіка, який підпалив будинок власної матері

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному жителю Городенківської територіальної громади за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу ( ч. 2 ст. 194 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідством встановлено, що підозрюваний підпалив побутові речі в будинку своєї матері. Внаслідок пожежі пошкоджено кімнату та коридор будинку. Приміщення стали непридатними за цільовим призначенням.

За вказане правопорушення чоловіку загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.