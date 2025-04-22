“Витрачаю близько двох тисяч доларів на місяць”: alyona alyona розповіла деталі життя у селищі на Прикарпатті

Реперка alyona alyona розповіла про своє життя на Івано-Франківщині, де вона мешкає з обранцем-музикантом вже декілька років.

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Як пише УНІАН, представниця України на “Євробаченні-2024” у коментарі для проєкту “Тур зірками” поділилася, що після переїзду до селища Вигода її витрати значно зменшилися.

Зокрема, в середньому артистка витрачає приблизно дві тисячі доларів на місяць. У цю суму входить оплата орендованого житла, обслуговування авто, витрати на продукти та ліки.

“На Прикарпатті я витрачаю менше, бо менше десь їжджу. Якщо враховувати оренду житла, здоров’я, автомобіль і харчування, то це близько двох тисяч доларів на місяць”, — розповіла виконавиця.

Як вказують, співачка насолоджується життям у селищі та точно не шкодує про своє рішення щодо переїзду до коханого. Вона давно мріяла жити у більш спокійному регіоні та мати можливість проводити багато часу на природі.

“Крути не крути, а я з села. Те, що в тебе є доступ до природи, дуже важливо. Думаю, що повномасштабне вторгнення просто підсилило і витягнуло все те, що тобі подобалося, але ти про це забув через свою кар’єру та роботу. Дофамін, я можу з’їсти шоколадку і я щаслива. А ось серотонін – це схід і захід сонця, піти в ліс по гриби, побачити засніжені дерева. Це те щастя, якого не вистачає”, — сказала артистка.

Реперка додала, що планує придбати своє житло, зокрема, приватний будинок. Вона хоче стати власницею будинку в Івано-Франківській області, аби також висаджувати на своєму городі фрукти та овочі. Садівництвом alyona alyona почала займатися з 2023 року і навіть на маленькому балконі висаджує квіти.