На Франківщині чоловік вчинив крадіжку у магазині та підпалив автомобіль

На Коломийщині підозрюваного у підпалі автівки взято під варту.

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури 30-річному місцевому мешканцю повідомлено про підозру у викраденні чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, та за фактом умисного знищення майна, вчиненого шляхом підпалу (ч.4 ст.185, ч.2 ст.194 КК України). За клопотання прокурора суд взяв його під варту.

Слідством встановлено, що підозрюваний під час непогашеної судимості вчинив крадіжку товару з магазину у Коломиї, а згодом підпалив автомобіль місцевого жителя.

Окрім того, на розгляді в Коломийському міськрайонному суді перебуває обвинувальний акт щодо нього за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст.336 КК України).