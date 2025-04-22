На Івано-Франківщині відбувся показ фільму, який знімався в Карпатах

21 квітня у Верховинському ліцеї відбувся незабутній кінопоказ стрічки “Мій карпатський дідусь” у межах культурної ініціативи “Кіно заради Перемоги”.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.

Глядачі мали можливість не лише переглянути фільм, а й поспілкуватися з його творцями:

– Богданом Бенюком — виконавцем головної ролі,

– Зазою Буадзе — режисером,

– Андрієм Суярком — продюсером.

Кінострічка «Мій карпатський дідусь» була знята в Італії та у Карпатах, зокрема, в мальовничому селі Бережниця, а в його створенні взяли участь місцеві жителі, які стали частиною великої кінематографічної історії.

“Фільм викликав щирі емоції та залишив глибокий слід у серцях глядачів.

Щиро дякуємо всім, хто був з нами цього вечора!

Особлива подяка організаторам, партнерам, а також гостям за відкриті серця та теплі обійми”, – йдеться у дописі.