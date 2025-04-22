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Захід Кіно заради перемоги в Україні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині відбувся показ фільму, який знімався в Карпатах

Автор: Оксана Марушкевич
22/04/2025 20:27
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21 квітня у Верховинському ліцеї відбувся незабутній кінопоказ стрічки “Мій карпатський дідусь” у межах культурної ініціативи “Кіно заради Перемоги”.

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Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.

Глядачі мали можливість не лише переглянути фільм, а й поспілкуватися з його творцями:

Богданом Бенюком — виконавцем головної ролі,

– Зазою Буадзе — режисером,

– Андрієм Суярком — продюсером.

Кінострічка «Мій карпатський дідусь» була знята в Італії та у Карпатах, зокрема, в мальовничому селі Бережниця, а в його створенні взяли участь місцеві жителі, які стали частиною великої кінематографічної історії.

“Фільм викликав щирі емоції та залишив глибокий слід у серцях глядачів.

Щиро дякуємо всім, хто був з нами цього вечора!

Особлива подяка організаторам, партнерам, а також гостям за відкриті серця та теплі обійми”, – йдеться у дописі.

Два чоловіки на сцені з мікрофоном.
Люди на конференції в залі.
Чоловік виступає з мікрофоном на презентації фільму.
Подія «Кіно заради перемоги!» у Києві